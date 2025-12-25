San Isidro cerró el año como líder de la Conferencia Norte de la Liga Argentina

La Liga Argentina, la segunda categoría del básquet nacional, entró en el receso por la Fiestas de Fin de Año y hay dos líderes que quedaron al frente de la tabla antes del cierre: San Isidro de San Francisco en la Norte y Provincial de Rosario en la Sur.

El certamen compuesto por 34 equipos en busca de un ascenso tiene la pausa correspondiente que consiste en 15 días sin partidos, hasta el miércoles 7 de enero, cuando retomará la actividad con cuatro encuentros.

Se jugó más de un tercio de la competencia que comenzó el 30 de octubre. Hasta acá, se disputaron 103 partidos por la Conferencia Norte y 108 por la Conferencia Sur, un total de 211 de los 544 encuentros que tiene pautados la fase regular.

CONFERENCIA NORTE

En este lado, picó en punta el vigente subcampeón, San Isidro de San Francisco, con registro de 8-3, pero dos equipos lo siguen bien de cerca. Santa Paula, uno de los recién llegados desde La Liga Federal, marcha segundo con balance de 9-4 y la mayor cantidad de victorias en la zona.

San Isidro Liga Argentina

Con 8-4 está Salta Basket, que se reforzó para pelear arriba y está cumpliendo sus expectativas. Barrio Parque aprovechó unas últimas semanas exitosas para acomodarse cuarto con 7-5.

San Isidro es el equipo más goleador de toda la competencia con 88,9 de promedio seguido por Sportivo Suardi e Independiente BBC, todos de la Norte

CONFERENCIA SUR

El puntero es el equipo del momento, Provincial de Rosario. El Rojo de Esteban Gatti tiene balance de 11-2 y acumula ocho triunfos en fila. El primer tramo de Quilmes también ha sido fenomenal. Fue el último equipo en conocer la derrota y ahora marcha como escolta con registro de 11-3.

Provincial Rosario Liga Argentina

Lo sigue de cerca Gimnasia La Plata con 9-3 y siete triunfos en sus últimos ocho partidos. El cuarto es La Unión con récord de 8-3, invicto como local y habiéndose estrenado en la ruta en su última presentación.

LOS DE ABAJO

La novedad para esta temporada es que los dos descensos que contempla el torneo no se definirán con playoffs por la permanencia, sino que los equipos que finalicen en el 17º puesto de cada conferencia perderán la categoría.

En la Norte, Colón marcha último con registro de 3-9. En el fondo de la Sur se encuentra Deportivo Norte con 2-11.

Gentileza: Prensa Liga Argentina.