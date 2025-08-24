Vía Arroyito

San Francisco: tras la rápida intervención de la policía, salvaron la vida de un bebé de 1 mes

La operadora del 911 y la patrulla ayudaron a sus papás.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

24 de agosto de 2025,

Operadora del 911 (Policía de Córdoba)

Durante la jornada del domingo 24 de agosto, una telefonista del 911 recibió un llamado a la línea de emergencias desde un domicilio ubicado en Bº La Milka, donde una madre solicitaba auxilio debido a que su hijo de 29 días de vida presentaba dificultad para respirar.

La operadora, procedió a indicarle a la mujer las maniobras precisas, logrando finalmente estabilizar a su pequeño.

Anestesiólogo de Adaarc realizando maniobra de heimlich ( Foto: Adaarc)
Anestesiólogo de Adaarc realizando maniobra de heimlich ( Foto: Adaarc)

Paralelamente un móvil policial que arribó lugar, trasladó a la madre junto al menor hasta el Hospital Iturraspe, dónde los facultativos indicaron que el niño se encontraba fuera de peligro.

