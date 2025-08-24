San Francisco: tras la rápida intervención de la policía, salvaron la vida de un bebé de 1 mes

Durante la jornada del domingo 24 de agosto, una telefonista del 911 recibió un llamado a la línea de emergencias desde un domicilio ubicado en Bº La Milka, donde una madre solicitaba auxilio debido a que su hijo de 29 días de vida presentaba dificultad para respirar.

La operadora, procedió a indicarle a la mujer las maniobras precisas, logrando finalmente estabilizar a su pequeño.

Anestesiólogo de Adaarc realizando maniobra de heimlich ( Foto: Adaarc)

Paralelamente un móvil policial que arribó lugar, trasladó a la madre junto al menor hasta el Hospital Iturraspe, dónde los facultativos indicaron que el niño se encontraba fuera de peligro.