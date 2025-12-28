Sacanta: un joven de 29 años perdió la vida tras un accidente con su motocicleta

En horas de la madrugada del domingo 28, personal policial constató el accidente fatal entre una motocicleta Honda CG 125, conducida por un hombre de 29 años, y un Citroën C3 manejado por una mujer de 37 años.

Por causas a establecer tras el siniestro, el joven de 29 años perdió la vida tras una colisión entre la motocicleta y el automóvil sobre la Ruta Nacional E-52.

El rodado menor circulaba en sentido Sur-Norte cuando, por causas que se investigan, se produjo el impacto.

Posteriormente el servicio de emergencias presente en el lugar confirmó el fallecimiento del joven del rodado menor.