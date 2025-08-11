Sacanta: heridas graves para el conductor de una camioneta que volcó en ruta E52

Durante la mañana del domingo 10 de agosto, los efectivos de la policía de la Dependencia de Sacanta, debieron asistir junto a integrantes de Bomberos Voluntarios a un accidente sobre ruta E 52.

En el kilómetro 10 y por causas que se tratan de establecer, ocurrió un siniestro vial protagonizado por una Pick up Chevrolet S-10, color blanco, conducida por un hombre de 52 años de edad y su acompañante un hombre de 42 años de edad.

El conductor pierde el control del rodado produciéndose el vuelco. Asiste al lugar el servicio de emergencia, quien traslada a ambos ocupantes al hospital de Villa del Rosario, diagnosticando al conductor Fractura. Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.