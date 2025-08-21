Roban una moto e ingresan a un domicilio en la tarde del sábado en Arroyito

Durante el sábado 16 de agosto, ocurrieron dos hechos delictivos en Arroyito, el robo de una motocicleta estacionada en la vía pública y el robo en una vivienda.

El primero de ellos ocurrió en horas de la madrugada, cuando un hombre de 23 años había dejado estacionada en la vía pública una motocicleta marca Honda, modelo Wave, y al momento de su búsqueda se percata que la misma ya no estaba.

En otro suceso, en horas de la noche, alrededor de las 22 hs. se recibe un llamado a la línea de emergencia dando aviso de un hecho sobre calle España, donde se dirigen efectivos y entrevistando a su propietario una persona mayor de edad, quien manifiesta que se retiró del domicilio en horarios de la tarde y al regresar observa que ladrones tras violentar una ventana que da al patio, ingresan al interior de la casa y sustraen elementos varios.

Personal de la Brigada investigaciones se encuentra abocado a la investigación, donde interviene Fiscalía de la ciudad de Arroyito.