Río Primero: dos jóvenes de 18 y 19 años murieron al chocar contra un camión

En las últimas horas del domingo 4, en la localidad de Río Primero se produjo un accidente con el saldo fatal de dos jóvenes, de 18 y 19 años, que perdieron la vida.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de la ruta provincial Nº 10 y calle Congreso, donde colisionaron una motocicleta y un camión.

Los jóvenes se conducían en una motocicleta Bajaj Rouser de 200 centímetros cúbicos cuando, por motivos que aún se tratan de establecer, impactaron contra un camión Fiat conducido por un hombre de 41 años.

Tras el choque, un servicio de emergencias trasladó a los jóvenes hasta el hospital zonal de la localidad, donde facultativos constataron el fallecimiento de ambos. La justicia trabajan para esclarecer la mecánica del hecho.