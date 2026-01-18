Rinaudo, Romero y Burzio con 1° y 2° puestos en Aguas Abiertas en Miramar

Durante el domingo 18 se llevó a cabo en la Laguna Mar Chiquita, la Maratón de Aguas Abiertas en Miramar de Ansenuza, que es un evento anual, parte del circuito Maratón Acuática Natura Sport.
Se disputaron las categorías 1K, 2K, 3K, 5K y participativo y se celebró la segunda fecha del Desafío Brocheriano en el Balneario Center Beach, donde los nadadores de Arroyito lograron subir al podio.
En los 5K (5.000 metros) categoria Master 40-44 años, el nadador de nuestra ciudad Juan Ignacio Rinaudo logró el 1° puesto. Nacho alcanzó un tiempo de 1:24:32.62.
En los 3K (3.000 metros) categoría Master 50-54 años, el nadador de Arroyito Juan José Romero alcanzó el 1° puesto. Juan logró un tiempo de 51:51,34.
En los 2K (2.000 metros) categoría Master 60-64 años, el nadador de la Ciudad Dulce Edgardo Burzio alcanzó el puesto 2. Edgardo alcanzó el tiempo de 40:14.91.
Los nadadores representaron a NADAR del Club Deportivo y Cultural Arroyito con la dirección técnica de la Profesora Paola Beigveder.