Rinaudo, Romero y Burzio con 1° y 2° puestos en Aguas Abiertas en Miramar

Durante el domingo 18 se llevó a cabo en la Laguna Mar Chiquita, la Maratón de Aguas Abiertas en Miramar de Ansenuza, que es un evento anual, parte del circuito Maratón Acuática Natura Sport.

Rinaudo, Romero y Burzio con muy buenos resultados en Aguas Abiertas en Miramar

Se disputaron las categorías 1K, 2K, 3K, 5K y participativo y se celebró la segunda fecha del Desafío Brocheriano en el Balneario Center Beach, donde los nadadores de Arroyito lograron subir al podio.

En los 5K (5.000 metros) categoria Master 40-44 años, el nadador de nuestra ciudad Juan Ignacio Rinaudo logró el 1° puesto. Nacho alcanzó un tiempo de 1:24:32.62.

En los 3K (3.000 metros) categoría Master 50-54 años, el nadador de Arroyito Juan José Romero alcanzó el 1° puesto. Juan logró un tiempo de 51:51,34.

En los 2K (2.000 metros) categoría Master 60-64 años, el nadador de la Ciudad Dulce Edgardo Burzio alcanzó el puesto 2. Edgardo alcanzó el tiempo de 40:14.91.

Los nadadores representaron a NADAR del Club Deportivo y Cultural Arroyito con la dirección técnica de la Profesora Paola Beigveder.