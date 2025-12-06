Santiago Bernardi, uno de los creadores del Proyecto SALVUS recibió por parte del intendente de Arroyito Gustavo Benedetti, del decreto donde declara al Proyecto SALVUS de Interés Municipal.

El proyecto presentado, denominado SALVUS, consiste en el desarrollo del primer drone de delivery médico argentino, creado por la empresa de Arroyito Drones Argentina, parte de Aviaexplorer S.A.

Proyecto SALVUS, el primer drone médico del país, nace en Arroyito

CUAL ES EL OBJETIVO DEL PROYECTO

SALVUS fue creado para acompañar el funcionamiento de una ambulancia y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias, pudiendo transportar medicamentos de urgencia, plasma, vacunas, insumos sanitarios livianos y muestras médicas.

Su diseño lo convierte en una herramienta clave para ciudades como Arroyito, rodeadas de zonas rurales donde la accesibilidad puede ser un desafío. Con un alcance aproximado de 30 kilómetros, este dispositivo permitiría llegar a campos, parajes o espacios aislados en cuestión de minutos, facilitando una atención más rápida y eficiente.

Bernardi le comentaba a Canal 3 sobre el proyecto "la intención ahora es que se conozca un poco a nivel local y darle trascendencia a esto que queremos que termine en la sociedad. Busca ser el primero de una familia después de drones y de un proyecto que tiene una continuidad un poco más larga".

"Estamos compitiendo ahora en un concurso de Empretec, la Fundación Empretec, que está soportado, avalado por el Banco de la Nación Argentina. Fueron alrededor de 1.500 proyectos, de los cuales han quedado 12 después de una selección".

“Este es uno de los 12 y buscamos defender la última defensa y ver si quedamos con el primer puesto y bueno, el soporte del Banco Nación en el financiamiento también del proyecto y la difusión".

SOBRE LA EMPRESA CREADORA

Drones Argentina es el emprendimiento, la startup que en 2013 fundó Bernardi junto a un grupo de profesionales. Es la marca con la que están presentando algunos proyectos y Salvus es el proyecto puntual del Dron Delivery Médico.

Agrega Bernardi “tenemos un par de desarrollos hechos que es lo que nos permite, con esa experiencia previa hoy, venir y presentar a Salvus. Muchas veces cuando presentas el proyecto, lo primero que surgen son algunas dudas, algunas preguntas. Decir, pero ¿cuánto lleva? ¿Cuánto tiempo de vuelo? ¿Cuánto es el radio de acción? La verdad que son preguntas importantes, pero lo que queremos destacar es que hay que tener un inicio, y este es el inicio“.

Benedetti comentó “cada vez que un joven de Arroyito se anima a crear algo que mejora la vida de la gente, desde esta gestión vamos a acompañarlo. La innovación no es un discurso: es una decisión política de transformar, de modernizar y de cuidar mejor la salud y la seguridad de nuestros vecinos. Estos proyectos muestran que en Arroyito hay talento, visión y ganas de crecer".

QUIENES BRINDAN EL APOYO A SALVUS

Referentes de máximo nivel del sistema de salud argentino respaldan públicamente el desarrollo de SALVUS, aportando legitimidad científica y validación institucional: Dr. Guillermo Capuya – Sanatorio Finochietto, Dr. Gustavo Jankilevich – Director del Hospital de Oncología Marie Curie y Dr. Javier Indart – Director del Hospital de Niños Pedro de Elizalde / Presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Conocé más en instagram: @dronesargentina