Por unanimidad el Concejo Deliberante de Arroyito aprobó el proyecto de CESPAL sobre la obra de cloacas sur

Durante la Sesión Ordinaria realizada el jueves 25 en horas de la tarde, los ediles aprobaron por unanimidad, el Proyecto de Ordenanza presentado por el Ejecutivo Municipal sobre la Obra de Cloacas del Sector Sur de Arroyito.

El mismo decía: “Autorización a suscribir los siguientes convenios: A-) ADENDA N. 1 al contrato de adjudicación de la obra de red de desagües cloacales entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito Limitada; B-) Convenio de fondo específico de financiamiento de obra entre el Departamento Ejecutivo Municipal y la Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Arroyito Limitada y C-) Marco regulatorio del servicio de tratamiento de los desechos cloacales”.

MÁS DATOS SOBRE LA OBRA

Canal 3 en diálogo con Miguel Fontana presidente de CESPAL, comentaba “la obra propiamente, la hará alguna empresa contratista, que va a asumir tanto sea la ejecución como la dirección. CESPAL va a ser el contralor, o sea, el ingeniero que tenemos dispuesto para ello, que es quien ha revisado todo este proyecto. Debo aclarar que el proyecto es mayor a lo que se implementa ahora, pero que ya hace años que CESPAL ya lo viene haciendo".

“En primer momento, el dinero va a alcanzar para dos zonas que nosotros hemos denominado C y C1. El lado norte está la ruta, en el lado sur sería la calle José Giménez Lagos, después tenemos al este la avenida Careto y al oeste sería la calle Caseros. O sea, todo ese sector que está delimitado por esas calles sería lo que se va a encarar en un principio. Estamos estimando que estas dos zonas van a llevar entre 10 y 12 meses“.

Sobre el dinero de la inversión “es un préstamo, la diferencia ahora es que antes se le iba a ir devolviendo ese préstamo a la Municipalidad a medida que se iba cobrando la obra. Y después de común acuerdo, analizando las situaciones, se resolvió que ese dinero vaya a una cuenta que es administrada por la Cooperativa y que se le rinde en un informe, que después se verá si es cada 15 días o cada mes. Entonces, va a permitir que la obra tenga continuidad “.

En su momento, Fontana comentaba sobre la aprobación que tenía que realizar el Concejo Deliberante “el proyecto es lo que la municipalidad presenta en el Consejo, después de su tratamiento, como corresponde, cuando sea, si Dios quiere, estamos deseando que se apruebe, y bueno, ahí comenzaríamos".