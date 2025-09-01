Piquillín: un joven cargó combustible, escapó sin pagar con un automóvil robado en Arroyito

Como en una película policial, en la jornada del domingo 31 de agosto, la Policía de la Dependencia de Piquillín, intervino luego de un llamado desde la estación de servicio YPF de esa localidad, donde un vehículo Fiat Palio conducido por un joven, habría cargado combustible y se retiró sin abonar.

Tras esta información, se dispuso un operativo cerrojo con móviles de distintas localidades, logrando localizar al rodado en la Autovía 19, a la altura del ingreso oeste de Río Primero.

Allí se inició un seguimiento controlado en dirección a Santiago Temple, que culminó con la aprehensión del conductor, quien es un joven de 20 años oriundo de la localidad de Tránsito.

Posteriormente, se constató que el automóvil poseía pedido de secuestro vigente por parte de la Unidad Judicial de Arroyito, con fecha del 22 de agosto de 2025. El rodado fue secuestrado y las actuaciones quedaron a disposición de la Unidad Judicial de Río Primero.