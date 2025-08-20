Vía Arroyito

Piñón Fijo vuelve a Arroyito como número central en el día de las infancias

La entrada será libre y gratuita.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

20 de agosto de 2025,

Piñón Fijo vuelve a Arroyito como número central en el día de las infancias
Piñón Fijo en Arroyito

Como ya sucedió hace unos años atrás, el payaso Piñón Fijo vuelve a presentarse en la ciudad de Arroyito en el día de las infancias en la Plaza 25 de Mayo.

Piñón Fijo en Arroyito
Piñón Fijo en Arroyito

En esta oportunidad, será el Domingo 24 de agosto desde las 15 hs. con una Entrada Libre y Gratuita para todo público, y se aguarda una multitud de Arroyito y localidades vecinas.

La celebración está dentro del Mes de las Infancias que desde el inicio del mes de agosto el Municipio de Arroyito vienen presentando diferentes eventos relacionados.

Además de Piñon, los niños y niñas podrán disfrutar de juegos, y varios sorteos a lo largo de toda la tarde.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS