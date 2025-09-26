Pablo Bertone continúa su carrera profesional en UMF Stjarnan en Islandia

El basquetbolista nacido en Arroyito Pablo Bertone con sus inicios en el Club Deportivo y Cultural Arroyito firmó su contrato para la temporada 25/26 con el UMF Stjarnan y vuelve al básquet islandés.

El alero escolta de nuestra ciudad cerró su anterior temporada en la Liga ProA de Alemania con los Titans de Dresden y vuelve a la tierra que lo supo ver coronarse campeón en 2023 con el Valur.

Bertone comenzó su carrera desde muy pequeño en la Verde de Arroyito, a los 14 años integra el equipo de Unión Eléctrica junto a Facundo Campazzo. Viaja a los EE UU para formarse en la Rise Academy de Filadelfia, y se suma Florida Atlantic Owls.

Allí estuvo 4 temporadas, y en 119 encuentros en la competición universitaria promedió 9.7 puntos, 3.2 rebotes y 1.5 asistencias por partido. De allí se muda a España donde forma parte del Palma Air Europa donde comienza su carrera profesional.

Pablo luego formó parte de Lanús en 2015 y en 2016 ficha para Instituto de Córdoba. Integró las final de Victorias Libertas Pesaro en la Liga A en Italia en 2017, en 2018 se suma al Pallacanastro Varese, también en el Derthona, para volver a Instituto en la Liga Nacional en el 20/21.

Posteriormente aparece una propuesta del Haukar en 2021, en el inicio de 2022 se suma al Valur en Islandia donde estuvo 2 años logrando el Campeonato de la Liga y la Copa Islandia.

Tuvo luego una propuesta del Oliveirense en Portugal en 2023, en 2024 firmó con los Dresden Titans para luego en este 2025 volver a Islandia pero en la filas del UMF Stjarnan de la ciudad de Gardabaer.

Pablo Bertone es actualmente Embajador Deportivo de la ciudad de Arroyito, título honorífico que le fue entregado por el intendente Benedetti en el Municipio para ser un referente de nuestra ciudad.

Bertone comienza la temporada este jueves 2 de octubre en su visita ante el KR Basket por la jornada 1 en el DHL-hollin de Reikiavik. Luego en la 2° fecha el 11 de octubre recibirá en el Mathus Gardabaejar hollin de Gardabaer, y le traerá recuerdos, a su antiguo equipo el Valur.