Pablo Berardo: “el problema es que hay motocicletas que circulan ocasionando ruidos molestos o con escapes no homologados”

En la Edición Central de Arroyito Informa por Canal 3, el secretario de seguridad de Arroyito el ex comisario Pablo Berardo hizo declaraciones sobre dos de los temas más preocupantes que tiene la ciudad, los ruidos molestos y las motocicletas.

Comentó Berardo "la Guardia Local está en una plena etapa de proceso de organización, digamos, no se olviden de que esta Secretaría de Seguridad antes era una dirección de tránsito“.

“Hoy la Guardia es de prevención y convivencia. Sí es cierto que uno de los puntos más sensibles hoy es el tema del tránsito vehicular en la ciudad, puntualmente las motocicletas y puntualmente los fines de semana. Nosotros largamos un plan de trabajo y políticas en seguridad implicó en la actualidad el secuestro de 402 motocicletas, puntualmente motocicletas que circulan ocasionando ruidos molestos o con los escapes no homologados“.

"402 parece ser mucho, tenemos hoy una población de más de 20.000 motos en la ciudad y de esas 20.000 motos, el 30% son las motos que ocasionan molestias".

Sobre el tema específico en un sector de Arroyito, agregó “tenemos una queja y una problemática puntual. Todo lo que es en la Avenida Mariano Moreno, Avenida Pontín, Erb, Avenida Vaudagna, es un sector que todos los fines de semana lo abordamos no haciendo control, porque no hacemos más control de manera estática, o sea, para que se entienda, no controlamos intentando parar motocicletas para que la gente lo entienda, porque no da resultado, porque esquivan el control, porque giran en U".

Reclamo de vecinos en el sector norte de Arroyito por motocicletas y ruidos

“Hacemos sí paradas preventivas en ese sector para minimizar los ruidos y la circulación, por lo general de las 17 a las 21. En ese horario se está trabajando de manera permanente en ese lugar. Va acompañada de otras acciones, como hacer la avenida Bernardo Herb mano única, es algo que ya prácticamente es su etapa final”.

“Entendemos que de esa manera el flujo de vehículos que circulan por ese sector va a disminuir de manera importante. Hay otro proyecto, el proyecto de la creación de la Junta de Participación Ciudadana en Seguridad. Tengo que reconocer que muchos vecinos me han contactado sugiriéndome una u otra cosa para tratar de solucionar esta problemática que nos preocupa bastante".

“Hoy hay una cultura instalada en cuestión a los escapes y nosotros podemos poner toda la carne al asador, pero esta cuestión cultural hay que abordarla de otra manera”.