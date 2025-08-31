Vía Arroyito

Otro accidente en autopista 19 en cercanías de La Francia

Un automóvil despistó y afortunadamente no hubo heridos.

Hugo Schiavoni
31 de agosto de 2025,

En la jornada del sábado en horas del mediodía, se produjo un accidente vial en Autopista Nacional 19 en el km 170, al que acudieron efectivos de la Dependencia Policial de La Francia.

Los efectivos observaron un Automóvil marca Peugeot 207, de color Blanco, conducido por un joven de 35 años de edad quien por causas a establecer pierde el control del rodado cayendo al desagüe.

Se hacen presentes efectivos de Bomberos Voluntarios, los que confirman que solo se registraron daños materiales. Nuevamente la autopista 19 aparece en la crónicas de los accidentes viales, y en este caso con el saldo positivo de que fueron solo daños materiales.

