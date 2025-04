Nicolás Batalla recibió al 9 de Morteros y Deportivo y Cultural jugó en Rafaela por el Torneo de la FOSH

El equipo del sur de la ciudad debutó de manera oficial en su cancha en la jornada del domingo ante una buena cantidad de público mientras que la verde viajó a la “perla” del este santafesino para enfrentar al Club Atlético Rafaela en juveniles y a Deportivo Norte en Primera División. En la próxima fecha se jugará el clásico de la ciudad.

El Centro Vecinal Nicolás Batalla se midió en su campo de deportes con la Asociación Deportiva 9 de Julio de Morteros, en la previa se realizó el cambio de autoridades en la institución. En la categoría Sub 12 ganó el celeste por 2-0. En Sub -14 las locales vencieron por 3-0, mientras que en Sub 16 las chicas del Batalla golearon por 5 a 0. En reserva fue victoria de las locales por la mínima y tras igualar en 1 a 1 en Primera el Nicolás Batalla se impuso por penales shot out 3 a 1.

El Cultural Arroyito jugó el fin de semana en Rafaela ante Atlético en Juveniles y ante Deportivo Norte en Primera por la tercera jornada en la Zona Rafaela “A” del Torneo de la FOSH en la categoría: Sub -12 ganó 3 a 2, Mientras que por 4 a 2 ganó en Sub-14, y Sub -16 el triunfo fue de 6 a 1, Reserva ganó 1 a 0 mientras que en Primera fue derrota de 4 a 1.

