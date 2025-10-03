Vía Arroyito

Namasté, la banda de Arroyito, será telonera de Gustavo Cordera en San Francisco

Los chicos de Arroyito subirán al escenario este sábado 4.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

3 de octubre de 2025,

Namasté, la banda de Arroyito, será telonera de Gustavo Cordera en San Francisco
Gustavo Cordera (Gentileza, Jacqueline Orion)

Como ha sucedido con otros artistas y otras bandas de Arroyito, en este caso nuevamente un representante de nuestra ciudad será quien preceda a un artista nacional.

Namasté Reggae banda de Arroyito
Namasté Reggae banda de Arroyito

En este caso la banda de reggae Namasté será telonera de Gustavo Cordera que llega a San Francisco, con un show en el que repasará su carrera, desde Bersuit hasta La Caravana Mágica, con toda la fuerza de su nuevo disco: “De la cabeza al corazón”.

//Te puede interesar: Namaste, Banda de Reggae de Arroyito, estrenó este domingo su nuevo corte “Escapemos”

El show está previsto para el sábado 4 de octubre desde las 21:30 hs. en Ibiza Disco y ya se pueden adquirir las anticipadas en diferentes puntos de la capital del departamento San Justo.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS