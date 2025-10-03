Namasté, la banda de Arroyito, será telonera de Gustavo Cordera en San Francisco

Como ha sucedido con otros artistas y otras bandas de Arroyito, en este caso nuevamente un representante de nuestra ciudad será quien preceda a un artista nacional.

Namasté Reggae banda de Arroyito

En este caso la banda de reggae Namasté será telonera de Gustavo Cordera que llega a San Francisco, con un show en el que repasará su carrera, desde Bersuit hasta La Caravana Mágica, con toda la fuerza de su nuevo disco: “De la cabeza al corazón”.

El show está previsto para el sábado 4 de octubre desde las 21:30 hs. en Ibiza Disco y ya se pueden adquirir las anticipadas en diferentes puntos de la capital del departamento San Justo.