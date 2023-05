Namaste, la banda de Arroyito se presentó en la edición 28 del Cora Rock en Oliva

El grupo de Reggae de Arroyito Namaste sigue creciendo desde lo artístico y cada presentación en vivo no solo genera expectativas en su entorno y sus seguidores, además es una oportunidad para que nuevos oyentes se acerquen a la banda que en cada presentación suma nuevos adeptos y esta no fue la excepción. Por primera vez llevaron su música a otro lugar en esta oportunidad a la ciudad de Oliva.

Namaste Reggae Arroyito Foto: Prensa Namaste

Pasadas las 3:30 de la madrugada ya del domingo, luego de que sonaran los locales Open Doors, Punto Rojo y los de Villa María Overdrive llegó el turno para los de la formación de la “Ciudad Dulce” que pisaba un nuevo escenario y esta vez a más de 160 kilómetros de su lugar de origen.

Fue así entonces que comenzó a sonar Paz, a esta altura uno de los clásicos de la banda al que le siguió Héroe sin Capa, Fracasó; próximo corte de difusión que se encuentra en la etapa final de grabación, La Verdadera Humanidad, Oasis Mental que ya se escucha en todas las plataformas digitales de Namaste para darle lugar a Sentimiento Original para cerrar con Reggae del Universo.

Un repertorio netamente de temas propios que impresiono literalmente a los presentes que no dudaron en pedir otra. Fue el turno para un cover de los Redondos adaptado al estilo de la banda que no dejó dudas en el público que no paró de aplaudir en la despedida. La banda encargada de cerra la noche fue The Magic Nights de la ciudad de Córdoba.

El Cora Rock es un festival solidario que lleva ya 28 ediciones, todo lo recaudado es para los merenderos de la ciudad de Oliva y para otros lugares de asistencia a los más necesitados. Tanto Namaste como todas las bandas que tocaron como se dice vulgarmente lo hicieron " por el asado y el vino” (párrafo aparte para Rosita, la asadora oficial del evento) demostrando una vez que el rock siempre dice presente cundo se trata de colaborar con alguna causa; no en este caso, pero muchas veces perdidas. Fue una gran noche solidaria en aquella ciudad de nuestra provincia.