Namaste, Banda de Reggae de Arroyito, estrenó este domingo su nuevo corte “Escapemos”

La banda sigue con un marcado crecimiento en desde los artístico y desde hace un año trabajó en el proyecto que empieza a plasmarse con la publicación del clip y la canción este domingo.

Es el primero de 6 temas que Namaste grabó en Desdemona Estudio y Masterizado en Sensei Mastering con el aporte de Martín y Sebastián Bergallo. El video fue producido y editado por KA Audiovisuales.

Cristian Ferreyra, percusionista de la formación musical decía “la verdad que se ha generado mucho expectativa y nos pone contentos, y se armó algo lindo entorno a la canción” a lo que Juan Arce frontman del grupo agregaba “probablemente el domingo estemos activos también en nuestras redes con un vivo para competir el externo con la gente que se sume” y también soslayo al micrófono del programa Rock Cooperativo “fue trabajo de casi un año que demandó mucha energía de nuestra parte y de todos los que formaron parte por lo cual estamos muy agradecidos por el acompañamiento y esperamos que les guste la canción”.

Namasté Reggae banda de Arroyito

Namaste está integrado por Juan Arce en la voz, Cristian Ferreyra en la Batería, Gonzalo Saravia en el bajo, Matias Vieyra en la primera guitarra y Luciano Fissore encargado de la rítmica; los teclados son ejecutados por Federico Manzanelli y Felipe Ocampo es otro de los percusionistas.

Namaste se ha ganado un nombre en ámbito cultural del under local y de toda la provincia, pero los chicos van por más, con el objetivo de dejar su mensaje, de mostrar su arte y más temprano que tarde con lo que será su material discográfico.

Fuente: Rock Cooperativo. Mirá el programa aquí.