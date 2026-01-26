Nacho Abraham y Augusto Schott fueron titulares en el arranque del Apertura de la Liga Profesional

El jueves pasado dio inicio una nueva temporada de la máxima categoría de nuestro fútbol. Son cuatro los deportistas de Arroyito que competirán; Ignacio Abraham en Banfield, Augusto Schott en Talleres, Julián Mavilla en Belgrano y Fernando Bersano en Estudiantes de Río Cuarto.

Nacho Abraham fue titular en el empate de su equipo como local. El futbolista de nuestra ciudad habilitó a Méndez en el gol del Taladro, hizo un muy buen partido. Banfield y Huracán protagonizaron el primer partido del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, un entretenido empate 1-1 en el estadio Florencio Sola correspondiente a la Zona B.

Ignacio Abraham Banfield

Abrió el marcador Mauro Méndez y la tarjeta roja a Thaiel Peralta parecía torcer la balanza en favor del Taladro, sin embargo la expulsión de Santiago Esquivel y el repliegue del dueño de casa le dieron chance al Globo, que encontró la igualdad en los pies de Jordy Caicedo. . El joven de Arroyito jugó todo el partido.

Con Augusto Schott desde el arranque Talleres ganó en el Debut del Apertura. El de la “dulce” jugó a buen nivel y sigue siendo uno de los destacados en el equipo de Tevés. La “T” venció por 2-1 a Newell’s en Córdoba por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Augusto Schott Talleres

Ronaldo Martínez metió su primer gol con la casaca del Matador a los 59 minutos y Valentín Depietri marcó el segundo a los 86, pero Núñez descontó para la Lepra a los 90, Bruno Cabrera de Newell’s fue expulsado a los 15 minutos del segundo tiempo. El próximo partido de Talleres contra Vélez el martes 27 de enero a las 17:45 hs en el Estadio José Amalfitani,

Julián Mavilla Belgrano

Julián Mavilla estuvo entre los relevos de Belgrano, pero no ingresó en el gran triunfo “Pirata” después de 25 años en cancha de Central. El celeste venció 2-1 a Rosario Central en el final, Di María había abierto la cuenta con un penal polémico. Los juveniles Hernández y Gutiérrez cambiaron la historia. El de Arroyito estuvo entre los relevos. Belgrano recibirá en Alberdi a Tigre el jueves después de las 19 horas.

Fernando Bersano futbolista de Arroyito Deportivo Tarma

Estudiantes de Río Cuarto no pudo y cayó ante Tigre en su vuelta a primera “El León del imperio” perdió 2-0 ante el “Matador” en su vuelta a la máxima categoría tras cuarenta años. Los goles fueron de Barrionuevo y Elías. Bersano no fue de la partida y se prepara para llegar de la mejor forma al debut como local del León del Imperio del su ante Argentinos Juniors.