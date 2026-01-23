Murió un hombre de 46 años en un accidente en cercanías de Calchín sobre ruta 13

Durante la tarde del viernes 23 se produjo un accidente vial en la ruta provincial Nº13 en el kilómetro 67, entre las localidades de Calchín y Luque, con el saldo de una víctima fatal.

Los efectivos de la Policía, Bomberos y el Servicio de Emergencia acudieron al lugar del hecho, donde constataron el deceso de un hombre de 46 años.

Esta persona se conducía en una camioneta marca Fiat Toro y, por causas que se investigan, impactó contra un camión marca Mercedes Benz 1634 con acoplado.

El servicio de emergencias trasladó al conductor del vehículo de mayor porte hasta un nosocomio para una valoración médica.