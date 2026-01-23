Vía Arroyito

Murió un hombre de 46 años en un accidente en cercanías de Calchín sobre ruta 13

Impactó con su camioneta Fiat Toro a un camión.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

23 de enero de 2026,

Murió un hombre de 46 años en un accidente en cercanías de Calchín sobre ruta 13
Choque frontal en la ruta 13: un hombre murió tras impactar contra una camión entre Calchín y Luque.

Durante la tarde del viernes 23 se produjo un accidente vial en la ruta provincial Nº13 en el kilómetro 67, entre las localidades de Calchín y Luque, con el saldo de una víctima fatal.

Los efectivos de la Policía, Bomberos y el Servicio de Emergencia acudieron al lugar del hecho, donde constataron el deceso de un hombre de 46 años.

Esta persona se conducía en una camioneta marca Fiat Toro y, por causas que se investigan, impactó contra un camión marca Mercedes Benz 1634 con acoplado.

El servicio de emergencias trasladó al conductor del vehículo de mayor porte hasta un nosocomio para una valoración médica.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS