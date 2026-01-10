Sin dudas otra referente del deporte de Arroyito es Mora Audenino, que ha disputado el 2025 en el voley italiano y que ahora se suma a las filas del Panormus Terrasini.

La nativa de nuestra ciudad en 2025 logró el ascenso con el ASD Pallavolo Zafferana, luego ganó la Copa Sicilia donde fue elegida como MVP y en este 2026, vestirá la casaca del Terrasini.

Mora Audenino se suma al equipo de voley del Panormus Terrasini en Italia

Es la cuarta etapa en Italia donde integró en la temporada 2022/2023 el Capo d’Orlando donde permaneció dos años, sumando muchos puntos.

Luego para reforzar el ataque del Voleibol Zafferana en el 2024/2025, Mora fue convocada, donde logró el ascenso del ASD Pallavolo Zafferana con un total de 22 victorias.

Mora Audenino de Arroyito Voleibol Zafferana ASD Copa Sicilia

El Manager General Alfredo Vaccaro del equipo comentó “estamos encantados de dar la bienvenida a Mora a nuestra familia. Su llegada nos ayudará a ser más competitivos y a alcanzar nuestros objetivos de la temporada".