Las Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas iniciaron la actividad perteneciente a la octava fecha de su temporada 2025 en el Autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana.

Comenzó con los entrenamientos libres para las cuatro divisionales, teniendo continuidad con las tandas clasificatorias y las primeras finales para el caso del Promocional 128 del sábado. El domingo se extendió la actividad de cada una de las divisiones y se concretó final del Turismo Promocional. En ambas el volante de nuestra ciudad cruzó la meta con bandera a cuadros.

Mauro Cismondi tuvo una buena actuación en el Cabalén por la 8° fecha del Turismo Promocional 128

Mauro Cismondi sigue sumando experiencia en la categoría y comentó “el sábado tuvimos algunos problemas mecánicos, me quede sin frenos lo que obligó a que no pudiera clasificar de la mejor manera lo que me obligó a largar de atrás la final; pude remontar y estar entre los diez de 17 autos en la primera final del fin de semana”.

En cuanto a la definición del domingo “largue en el puesto quince y llegue once en una competencia complicada, muchos toques, muchos trompos, fue muy accidentada con dos Pace Car de peor medio, no pude lograr el ritmo que hace todo el año que venimos buscando en el auto, pero estamos en la pelea y eso es importante”.

Mauro Cismondi tuvo una buena actuación en el Cabalén por la 8° fecha del Turismo Promocional 128

El Turismo Promocional 128 un gran desempeño de Pedro Fernández, quien se llevó la victoria en la Carrera 1 de sábado con su FIAT 128 del Juárez Competición. Matías Castro y Santino Estanguet acompañaron al vencedor en el podio.

El domingo en una definición para el infarto donde Santino Estanguet se impuso en la última curva sobre Pedro Fernández luego de dominar toda la prueba y demostrar que no le pesó para nada el debut en la divisional y de esta forma logró el triunfo e hizo historia en los 128.

La definición de la temporada en cuanto al campeonato será en Río Cuarto el 14 de diciembre entre Francisco Baudo, Matías Castro y Carlos Schanetti; ninguno tuvo un gran fin de semana. Cismondi se ubica en el puesto 19 del certamen anual.