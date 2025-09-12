Mauro Cismondi hizo una buena carrera en el Cabalén en el Turismo 128

El piloto de Arroyito cumplió con una buena performance en la competencia desarrollada en el tradicional trazado del automovilismo cordobés. Cismondi llegó a estar entre los 10 primeros en la final de la divisional y mantiene como objetivo quedar en ese pelotón en la clasificación anual donde actualmente se ubica en el puesto 25.

La próxima fecha será en el Parque Ciudad de Río Cuarto el fin de semana el 12 de octubre ya en la parte final del calendario 2025.

Mauro Cismondi Turismo 128

Esta nueva presentación se produjo sobre el trazado N°3 de 4045 metros de extensión. La entrada general fue sin cargo.

Mauro redondeó un buen fin de semana finalizó el puesto 14 de final y superando algunos obstáculos en cuanto a la puesta a punto de su máquina. No deja de ser positiva la presentación ya que Cismondi en este 2025 está llevando adelante por primera vez la participación completa en la temporada de la tradicional categoría.