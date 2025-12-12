Mario y Nicolás Bruno van por el título en el Rally de Colonia Caroya en la última fecha del Cordobés

El rugir de los motores vuelve a sentirse en Colonia Caroya, que después de 23 años será sede de la décima y última fecha del Rally Cordobés 2025, un cierre de temporada que promete definiciones electrizantes en todas las categorías.

Mario Bruno está segundo en el campeonato de pilotos sumando 209 puntos contra 289 de Agustín Barrendeguy. Nicolás Bruno lidera en el certamen de Navegantes con 209 unidades contra sobre José María Rodríguez que tiene 172 puntos.

Mario y Nicolás Bruno Arroyito Rally Cordobés

Con epicentro en el Complejo Valentín Lauret, que funcionará como Parque de Asistencia y escenario de los Súper Especiales dentro del Autódromo, la ciudad se prepara para recibir a pilotos, equipos y fanáticos de toda la región.

El Rally Gran Premio Colonia Caroya se disputará el próximo fin de semana 13 y 14 de diciembre. El viernes 12 es apertura del parque de asistencia en el Complejo Valentín Lauret, la verificación técnica y administrativa, y el reconocimiento de rutas.

El sábado 13 a la mañana seguirá el reconocimiento de rutas para luego desde las 15.33 dar lugar a la competencia que extenderá durante el domingo también también. En total son 80 km de velocidad y 187 km de enlace.

El Rally Provincial tiene puntos adicionales muy particulares, en la mayoría de las competencias, los pilotos cuentan con 4 puntos por presencia, en la penúltima prueba del torneo son 25 y en la última en Colonia Caroya ese bonus suma 50 puntos por largar y cumplir el primer control horario.

De esta manera todas las divisiones a excepción de RC5, están abiertas con un total máximo de 90 puntos, 50 por presencia, 37 por victoria en la clasificación general y 3 en Power Stage.