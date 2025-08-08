Mario y Nico Bruno disputan en la N1 la fecha suspendida del Rally Cordobés en San Francisco

Por las inclemencias del tiempo sufridas en San Francisco, las autoridades del Rally Cordobés, por la seguridad integral, tomaron la determinación de suspender la prueba en la ciudad del este cordobés.

La FRAD reglamentó agregar excepcionalmente, una fecha más al calendario. Se reprograma nuevamente la sede de San Francisco con una carrera de coeficiente 1 a desarrollarse los días 9 y 10 de agosto.

Mario y Nicolás Bruno Arroyito Rally Cordobés

Cabe destacar que la reglamentación marca que en función de la definición del campeonato actual y de la forzada reestructuración, La FRAD determinó que, la inconclusa carrera de San Francisco solo otorgue el puntaje de presentismo y que además, habrá dos eventos de descarte en lugar de uno, en esta temporada.

El sábado 9 se desarrollará una sola pasada por tres tramos: Esmeralda, Josefina y Bauer y Sigel. El domingo 10, en tanto, se repetirá el recorrido original, con dos pasadas por Freyre, Colonia Iturraspe y Plaza San Francisco.

Para tener en cuenta que Mario y Nicolás Bruno de Arroyito en la fecha suspendida se ubicaban primeros en la N1 y 27 en la General con un tiempo de 15.11,2.