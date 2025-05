Mario Sala de Arroyito integra la Selección Argentina en la categoría +80 para el Mundial de Maxibásquet

Cuando te dicen, ya no podes hacer eso, ya no te da la edad, ya no te da el fisico, te podría asegurar que muchos hacen oídos sordos a palabras necias. Los “pibes +80″ de básquet de la Selección Argentina se preparan para representar a la celeste y blanca en Suiza y con presencia de Arroyito.

Así es, Mario Sala, el eterno y crack jugador de básquet del Deportivo y Cultural Arroyito, forma parte del tremendo equipo argentino “Generación de Diamante” que competirá a nivel internacional en la categoría +80.

Mario Sala Seleccion Argentina básquet +80 Arroyito

Mario con 87 años y 1,80 mts. de estatura (con la número 12) es el mayor del conjunto argentino, radicado en Arroyito y con pasado en Club Longdoro, está en plena actividad con los veteranos del Club Juniors de Córdoba, actividad que comparte con Miguel Gangi, de 78 años y 1.79 metros, que también jugó en El Ceibo, en Córdoba.

Además están: Eduardo Horacio Bava tiene 82 años, mide 1.85 y reside en CABA; jugó en Gimnasia y Esgrima La Plata. El capitán Gerardo Horacio Madero tiene 80 años, mide 1.79 y representa a la Provincia de Buenos Aires, donde jugó en GEBA. Ricardo Kohan, también con 80 años, mide 1.77 y vive en CABA; jugó en Náutico Hacoaj. Alejandro Orlando Pirota, chaqueño de 79 años y 1.86 metros, jugó en Hindú y en Boca. Eduardo Attis, de 82 años y 1.83 metros, también es de CABA y jugó en Independiente.

Mario Sala básquet Arroyito Selección Argentina

También: Domingo Ciciarello, de 80 años y 1.88 metros, es oriundo de Bariloche, Río Negro, y jugó en Morón y Vélez. Jorge Minuto, bonaerense de 79 años y 1.90 metros, jugó en Ferro. Sebastián Mesquida, de 79 años y 1.75 metros, es cordobés. Horacio Franeveo, también de 79 años y 1.80 metros, representa a Corrientes y San Martín de Curuzú Cuatiá y completa el equipo Alberto Mellit, santafesino de 82 años y 1.82 metros de altura, con pasado en Unión.

El promedio de altura del equipo es de 1.82 metros. y son dirigidos por el ingeniero Jorge López Raggi, próximo a cumplir 89 años, quien fue preseleccionado argentino cuando jugaba en Independiente de Burzaco.

Mario Sala básquet Arroyito Selección Argentina

Los entrenamientos de los jugadores que residen en Buenos Aires se realizan en el Parque Municipal de Lomas de Zamora. Las prácticas con el plantel completo se desarrollaron en ciudades como Santa Fe y Córdoba, y próximamente tendrán lugar en Curuzú Cuatiá y nuevamente en Santa Fe.

La gira pre-mundial incluye un torneo internacional de veteranos en Porto Alegre, Brasil, a fines de mayo. Para participar en esta Copa del Mundo, el equipo argentino debió reunir 1.400 euros para pagar la inscripción y cada integrante afrontó personalmente los costos de traslado y alojamiento.

En total, participarán más de 460 equipos en todas las categorías. En la división +80 competirán 9 selecciones y un equipo invitado de +85. Cabe destacar que el equipo se encuentra en la búsqueda activa de auspiciantes y colaboradores que puedan ayudar a solventar los gastos indispensables para concretar este sueño mundialista.

Las necesidades incluyen indumentaria deportiva (remeras, shorts, medias, zapatillas y vestimenta formal para el desfile inaugural), así como logística y transporte (pasajes internacionales, traslados internos, comidas y seguro de viaje para todos los jugadores). Número de contacto: +54 9 11 3027-8771.