Manuel Olocco se suma como refuerzo a El Tala de San Francisco

Luego de una gran temporada que finalizó en el Deportivo y Cultural Arroyito, tanto en el Asociativo de San Francisco y el Provincial B, el pívot nacido en Arroyito le dice “adiós” a la verde y se suma a El Tala.

Manuel Olocco se ha sumado a conjunto de San Francisco que ahora participará en la Asociación de Morteros en Primera División bajo la conducción de Ramiro Ortíz, quien encabeza el proyecto deportivo del club desde mediados de 2025.

Manu promedió 20 puntos por partido, con un 58% de libres, 68,9% de lanzamientos de 2 puntos y 29% de tiros de 3. Promedia 9 rebotes por juego con una valoración de 24.4.

Respecto al equipo de conjunto sanfrancisqueño, siguen Francisco Melastro, Guido Falasconi, Mateo Battistino, Tomás Spolador y Santiago Gaggi. Se suma Manuel y Marcos Solari, base correntino de 18 años como una apuesta fuerte. Siguen entrenando sin definir Máximo Araujo y Franco Riffle.

Con la Asociación de San Francisco sin equipos, El Tala junto a El Ceibo, San Isidro y Sociedad Sportiva Devoto se suman a 9 de Julio de Morteros, Tiro Federal de Morteros, Porteña Asociación, San Jorge de Brinkmann, Centro Social de Brinkmann, Sportivo Suardi, Unión San Guillermo y Libertad de Sunchales para un gran torneo.