Los fieles de Arroyito celebraron a San Cayetano Santo Patrono del pan y del trabajo

El pasado domingo 3 de Agosto en la Iglesia del Barrio de La Villa, la feligresía católica celebró con una misa y posterior procesión, la celebración del Santo Patrono del pan y del trabajo, San Cayetano.

Luego de la novena en su honor, se realizó la Misa y la Eucaristía fue presidida por el Obispo de la Diócesis de San Francisco Sergio Buenanueva, junto al cura párroco de Arroyito, Sergio Fernández Nieri. También participaron los acólitos instituidos en camino al diaconado permanente: Luis Rolando y Raúl Quinteros.

Posteriormente, la celebración se trasladó a las calles del histórico barrio para realizar la Procesión del Santo, que fue acompañado por la imagen histórica de Nuestra Señora del Rosario del Milagro, patrona de la arquidiócesis de Córdoba.

Al finalizar, el Obispo bendijo el tradicional pan de San Cayetano, que fue distribuido entre los fieles presentes.

