Los equipos de Hockey de Arroyito continúan su participación en los Torneos de la FOSH

El San Miguel jugará en condición de visitante ante “Las Cuervas” de Bel Ville en cancha de San Martín de Villa María desde las 9 de la mañana en sub 14, a las 10:15 en sub 16, 11:20 en sub 12, 12:30 en reserva y 13: 45 en primera. Por el lado del Deportivo y Cultural el tercer compromiso del torneo será en Oncativo ante Independiente de Oliva en las mismas diviosjnes. No es un dato menor que la verde haya podido presentar en esta competencia la línea completa en todas las divisiones.

Hockey Deportivo y Cultural Arroyito Foto: Vía Arroyito

En la segunda fecha las chicas del Cultural recibieron en el Polideportivo Enrique Brizio a justamente al equipo de Bell Ville; ganando en la máxima categoría por 4 a 2 con goles de Agustina Bassano, Natalia Risso y Marcia Domínguez en 2 ocasiones. Reserva fue 2 a 2, los tantos, locales los marcaron Teresita Bravo y Yuliana Ferreyra mientras que en sub 16 fue derrota por 4 a 1; Guadalupe Romero el gol de las locales. Derrota también en sub 14 por 4- 0 y por gol de Candela Bruno por la mínima en sub 12.

Hockey Centro Vecinal San Miguel Arroyito Foto: Vía Arroyito

Los equipos del San Miguel del sur de la ciudad también fueron locales por la segunda fecha del Clausura donde el plantel superior ganó 4 a 0 con los goles de Ludmila Pavón en 3 oportunidades y Paula Pilotti. En reserva las locales se impuso por 2 a 0 gracias a los tantos de Paula Pantano y Lara Espeche. El rival fue Promesas del Norte de Villa del Rosario.