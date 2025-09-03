Vía Arroyito

Los cuartos de final de la Zona Oeste se reprogramaron para el Domingo 7 de Septiembre

La Liga Regional lo hizo por las lluvias que suspendieron toda la actividad del domingo.

Hugo Schiavoni
3 de septiembre de 2025,

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito

Luego de los partidos de octavos de final, donde en Arroyito el rojo se impuso al albiazul de Temple por 1 a 0 para que el equipo de Romero avance a cuartos de final donde jugará ante Belgrano en Río Primero.

En Tránsito el Club Atlético Vélez Sarsfield hizo Historia y pasó de ronda, mientras sigue creciendo desde lo deportivo y venció al Ateneo de Santa Rosa 3 a 1. Jugará ante el Cultural en Arroyito. Mitras que Pueblos Unidos venció por 2 a 1 al Atlético Santa Rosa y juega con Rivadavia. Todos los partidos se reprogramaron para el domingo 7.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre Arroyito
Fútbol Sportivo 24 de Septiembre Arroyito

Todos se preguntan si hay o no clásico. Si ganan el 24, el Cultural y Rivadavia, el duelo entre los de la ciudad de los caramelos será en semifinales, sí Rivadavia no puede con el Capu, la verde de Arroyito sería finalista y el blanco y negro iría con el ganador del cruce entre Belgrano y el 24. De no ganar los de Arroyito ni Rivadavia; Belgrano pasaría directamente a la final.

La actividad de la Liga Regional de Fútbol San Francisco debió suspender el sábado y el domingo ya que las precipitaciones caídas, en algunos lugares en gran cantidad no permitieron el desarrollo de las jornadas de inferiores y primera, vale decir que algunos partidos se adelantaron entre semana haciendo caso al pronóstico extendido daba por hecho lo que finalmente ocurrió.

