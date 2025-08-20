Vía Arroyito

Lo detuvieron en Arroyito por un robo ocurrido en la ciudad de Santa Fe

Se produjo tras una serie allanamientos en domicilios de la ciudad.

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

20 de agosto de 2025,

En la jornada del miércoles 20, en horas de la mañana, efectivos de la Policía Departamental Ansenuza en conjunto con uniformados de la Policía de Santa Fe, detuvieron a un hombre de 45 años.

El procedimiento se llevó a cabo con una serie de allanamientos realizados en domicilios de Arroyito, donde se procedió al secuestro de una camioneta Toyota SW4, una suma de dinero, prendas de vestir, entre otros elementos que estarían vinculados a un ilícito perpetrado en la provincia de Santa Fe.

Posteriormente, el aprehendido y lo incautado fueron trasladados a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente.

