Leandro Bolmaro sumó minutos en la NBA e hizo un buen partido en la G-league

El escolta argentino Leandro Bolmaro jugó dos minutos y 54 segundos en el triunfo logrado por Utah Jazz ante Charlotte Hornets, por 120 a 102, en el Vivint Arena como local, en otra jornada de la NBA. En ese corto lapso, el cordobés nacido en Las Varillas hace 22 años intentó un tiro de dos y uno de tres y ambos fueron errados.

Leandro Bolmaro en Utah Jazz (AP)

Leandro había sumado la semana pasada casi tres minutos en el triunfo de Utah Jazz que arrastra un récord de 48-24 ante Los Ángeles Clippers por 126 a 103. Anteriormente había estado entre los relevos pero no había sumado minutos en dos encuentros de la liga de básquet más importante del mundo. Estuvo en el rectángulo de juego durante dos minutos y 54 segundos y en ese lapso marró un intento de dos puntos y sumó un rebote, una asistencia y una infracción.

Durante el fin de semana Leandro Bolmaro esta vez con la camiseta de Las Estrellas de Salt Lake City, la sub-franquicia de los Utah Jazz que juega en al G-League tuvo una gran actuación con 12 puntos y 10 asistencias, además de 5 rebotes en 34 minutos de partido en total. El varíllense tiene que convivir en el día a día con la incertidumbre de saber si va a ver minutos con el equipo principal del Utah Jazz.

Leandro Bolmaro conquistó con la selección argentina el título en la AmeriCup jugada en Brasil. (Fiba) Foto: Fiba

La selección Argentina tendrá dos partidos claves por las eliminatorias americanas hacia el mundial de Japón-Filipinas-Indonesia que se jugará a fines de este 2023 y el jugador ya expresado sus ganas de participar de los mismos; tal es así que le pidió al entrenador del seleccionado, Pablo Prigioni, que interceda e intente convencer a las autoridades de Utah para que lo dejen viajar a la Argentina para estar en esos dos partidos con Canadá y República Dominicana.

Bolmaro sabe desde noviembre pasado que no seguirá en la franquicia de Utah ya que la misma decidió no ejercer la opción para renovar su contrato para la temporada 2023-2024, y el entrenador Will Hardy dispone su ingreso en pocas ocasiones y lo hace cuando el partido está definido.