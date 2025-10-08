Leandro Bolmaro ganó la Supercopa de Italia con el Olimpia Milano

Leandro Bolmaro celebró su segundo trofeo en el club, con una actuación sobria de 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos de juego. Olimpia Milano volvió a marcar territorio en Italia y arrancó la temporada igual que la pasada: con un título.

El equipo dirigido por Ettore Messina se impuso en la final de la Supercopa frente al Brescia por 90-76, conquistando así la sexta corona de su historia en el certamen y alcanzando a Siena en lo más alto del palmarés.

Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano

El ex Almafuerte se destacó también en la semifinal; estuvo un muy activo con 13 puntos y 12 rebotes en la semifinal que el Milano superó en suplementario por 93-86 a Virtus Bologna en lo que significó la vuelta a la competencia para el varillense que en pocos días también retoma la actividad en Euroliga.

Justamente en el certamen continental el debut para Bolmaro y los suyos no será sencillo ya que deberán viajar a Serbia para medirse con dos “históricos como los son el Estrella Roja de Belgrado el miércoles desde las 15 horas y luego al Partizán el jueves desde las 15:30. El domingo debutara en la competencia doméstica ante el Derthona a partir de las 11 de la mañana en nuestro país.