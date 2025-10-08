Vía Arroyito

Leandro Bolmaro ganó la Supercopa de Italia con el Olimpia Milano

El basquetbolista de Las Varillas logró este título por segunda vez consecutiva

Hugo Schiavoni
Hugo Schiavoni

8 de octubre de 2025,

Leandro Bolmaro ganó la Supercopa de Italia con el Olimpia Milano
Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano

Leandro Bolmaro celebró su segundo trofeo en el club, con una actuación sobria de 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias en 22 minutos de juego. Olimpia Milano volvió a marcar territorio en Italia y arrancó la temporada igual que la pasada: con un título.

El equipo dirigido por Ettore Messina se impuso en la final de la Supercopa frente al Brescia por 90-76, conquistando así la sexta corona de su historia en el certamen y alcanzando a Siena en lo más alto del palmarés.

Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano
Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano

El ex Almafuerte se destacó también en la semifinal; estuvo un muy activo con 13 puntos y 12 rebotes en la semifinal que el Milano superó en suplementario por 93-86 a Virtus Bologna en lo que significó la vuelta a la competencia para el varillense que en pocos días también retoma la actividad en Euroliga.

Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano
Leandro Bolmaro campeón Supercopa con Olimpia Milano

Justamente en el certamen continental el debut para Bolmaro y los suyos no será sencillo ya que deberán viajar a Serbia para medirse con dos “históricos como los son el Estrella Roja de Belgrado el miércoles desde las 15 horas y luego al Partizán el jueves desde las 15:30. El domingo debutara en la competencia doméstica ante el Derthona a partir de las 11 de la mañana en nuestro país.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS