Las Varillas: en un choque frontal, perdió la vida un hombre de 37 años

Los dos automóviles impactaron en la ruta Provincial N° 3.

Hugo Schiavoni
26 de diciembre de 2025,

Choque Frontal en Las Varillas

Los efectivos de la Dependencia Policial de Las Varillas junto a Bomberos, Servicio de Emergencia y Policía Caminera debieron asistir en la noche del jueves 25, cerca de las 23 horas, a un accidente vial en la Ruta Nº 3 en cercanías a ciudad.

Al llegar la lugar, constatan que se trataba de un choque frontal entre un Renault 11 y un Chevrolet Astra, que dejó el saldo fatal de un hombre de 37 años fallecido que conducía el primer vehículo. Se investigan las circunstancias que originaron el suceso.

En el otro vehículo involucrado (Chevrolet Astra), circulaba su conductor de 37 años junto a cinco menores de edad (entre 17 y 1 año). Luego de la colisión, los ocupantes de este rodado fueron asistidos por un servicio de emergencia.

