Las Bandas de Arroyito siguen sonando en nuestra ciudad y en la Región

Otra de las formaciones artísticas que viene tocando seguido no solo en la región si no en la provincia y en otras también es Cuento Viejo, la “Caravana Cuentera” no se detiene y este sábado 15 llegan a Rio Primero desde las 20:30 horas en el Ex Parador Barrio Yacuzzi. Además el próximo 22 de abril estarán en la localidad de La Puerta.