Las Águilas Verdes de Arroyito no pudieron con Ateneo y perdieron la semifinal del Torneo Femenino

En una noche que no fue para el lado del Cultural de Arroyito, se disputó el cruce de playoffs del Torneo Básquet Femenino de la Asociación Noreste que arrojó a los equipos que disputarán la final.

Básquet femenino ABNE Cultural Arroyito

Por el lado de Arroyito, en un partido muy parejo y duro, Ateneo Juvenil Acción se impuso al Deportivo y Cultural Arroyito por 48 a 38 y se quedó con la primer llave para la final. Las chicas de La Verde no podrán repetir el subcampeonato anterior.

Básquet femenino ABNE Ateneo

Por el otro, el conjunto de Sportivo Belgrano de La Para que busca el bicampeonato, le ganó a Centenario La Puerta por 59 a 33 en un duelo sin desperdicio.

Básquet femenino ABNE La Para

Básquet femenino ABNE Centenario

De esta manera, las Águilas Verdes se medirán con Centenario de La Puerta para definir el 3° puesto, mientras que la final será entre las actuales campeonas Sportivo Belgrano La Para y Ateneo Juvenil Acción que busca la primera corona.