La obra de la sede la UPC en Arroyito ya supera el 48% de avance

Días atrás se llevó adelante una recorrida institucional por el edificio que se construye en Arroyito, donde funcionará la futura Sede Regional de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC).

Sede Regional de la UPC Universidad Provincial de Córdoba Arroyito

La visita estuvo encabezada por la Rectora de la UPC, Julia Cuneo, junto al Intendente Gustavo Benedetti, acompañados por el equipo técnico de infraestructura y responsables de obra.

Además participaron 20 instituciones educativas, religiosas e intermedias, que pudieron conocer por dentro la obra, observar el avance y comprender la magnitud del impacto que tendrá la llegada de la universidad.

La rectora Cuneo destacó el valor de esta apertura y anunció que en los próximos meses se presentarán las primeras propuestas académicas, definidas a partir del estudio estadístico realizado en Arroyito y en toda la zona de influencia, garantizando una oferta pertinente y con salida real para el desarrollo productivo regional.

Benedetti remarcó: “No sólo estamos construyendo un edificio; estamos construyendo futuro que traerá más oportunidades y accesibilidad a la educación pública para las próximas generaciones.”