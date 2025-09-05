La obra de cloacas del Sector Sur muy cerca de ser una realidad en Arroyito

Durante la jornada del viernes en el Edificio Municipal, el intendente Gustavo Benedetti recibió al presidente de CESPAL, Miguel Fontana, para formalizar la documentación y dar los últimos pasos para la Obra de Cloacas del Sector Sur.

El presidente de CESPAL Miguel Fontana, entregó la documentación al Intendente Gustavo Benedetti.

Estuvieron presentes también en dicha reunion los coordinadores generales de la Cooperativa Danilo Ventura y Franco Viglienghi y el concejal de Todos Juntos por Arroyito, Franco Vasallo.

En la oportunidad, tras meses de trabajo conjunto, Fontana le entregó a Benedetti en mano la documentación, a lo cual el Intendente firmó el proyecto de ordenanza para que sea ingresado al orden del día y, de esta manera, el Concejo Deliberante lo trate la próxima semana.

SOBRE LA OBRA

El Municipio invertirá 1.000 millones de pesos de fondos propios, tras el superávit en 2024. Benedetti junto al Gobierno Provincial, desde el año 2023 ya se cuenta con red troncal, estación de bombeo y planta de tratamiento, lo que significa más del 40% de ahorro para los vecinos al momento de conectarse.

Otra de las particularidades, el convenio con la empresa Arcor permite optimizar costos y avanzar con mayor rapidez en la ejecución.

Benedetti comentó “damos inicio al final de una etapa pendiente: lograr la igualdad de servicios para toda la ciudad. Celebramos que se concrete el comienzo de esta obra trascendental para los arroyitenses”.