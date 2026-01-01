La lluvia en Arroyito superó los 800 milímetros caídos en 2025

Cuando los pronósticos apuntan a que el 2026 será un año con altas temperaturas y que seguramente será uno de los años más calurosos de los que se tiene registro, las lluvias siempre han aliviado el momento.

El cierre de diciembre de 2025 dejó a las claras que el calor estará presente y como en el año, afortunadamente estará la lluvia. En materia de lluvia a nivel país, 2025 registró 260 milímetros más de agua caída que en 2024.

El tiempo que tarda una gota de lluvia en llegar al suelo varía dependiendo de su tamaño y de la altura de la nube de la que cae. Freepik.

El promedio total fue de 1222 mm. para el año que finalizó y superó inclusive el límite superior del rango histórico. Tan eficiente fue el comportamiento de las precipitaciones a lo largo de 2025 que solo enero, junio y diciembre quedaron por debajo de las medias históricas.

COMO FUE LA LLUVIA EN ARROYITO

Con datos aportados por José “Tato” Moncada, el total de lluvia caída en nuestra ciudad fue de 851 milímetros durante el año 2025, teniendo como mayor registro marzo con 165 mm y como menor el mes de junio con 2 mm.

Mes por mes se ubicaron de la siguiente manera:

ENERO 85 m/m

FEBRERO 128 m/m

MARZO 165 m/m

ABRIL 8 m/m

MAYO 15 m/m

JUNIO 2 m/m

JULIO 55 m/m

AGOSTO 131 m/m

SEPTIEMBRE 33 m/m

OCTUBRE 16 m/m

NOVIEMBRE 112 m/m

DICIEMBRE 101 m/m

Si bien los pronósticos muestran que el año que comienza será muy caluroso, y que en algunos momentos habrá registros históricos, también se prevé que será un año lluvioso debido a la humedad reinante en el ambiente.