En horas de la mañana del domingo en la localidad de La Francia, sobre autovía 19 en el km 194, los efectivos de la Policía reciben la información de un accidente vial.

La Francia: un automóvil con tres jóvenes tumbó en la autovía 19, podría haber sido una tragedia

El siniestro fue protagonizado por un vehículo que tumbó con sus ruedas hacia arriba, siendo un Ford modelo Focus, el cual era conducido por un joven de 19 año de edad, acompañado por dos jóvenes de 18 y 25 años de edad.

Por causas a establecer pierde el control del automóvil y vuelca en la banquina internándose en el campo. El Servicio de Emergencias de la localidad de El Tío trasladó a los jóvenes al hospital municipal de La Francia para su valoración.

Colaboró en el lugar personal de Bomberos Voluntarios de la localidad de El Tío con dos unidades. Las autoridades están trabajando para determinar las causas exactas del siniestro vial.