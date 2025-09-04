Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo varios procedimientos en la ciudad de Arroyito, desarticularon una banda de amigos integrada por cuatro personas mayores de edad dedicadas a la venta de drogas ilícitas.

Este operativo se montó luego de llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal (0800 888 8080), y se realizaron cinco allanamientos en diferentes barrios Mosconi, San Martín y Xanaes.

La FPA detuvo en Arroyito a una banda de 4 amigos que vendían drogas

Tras las intervenciones, fueron detenidos tres hombres de 22, 23 y 24 años, junto a una mujer de 26 que sería pareja de uno de ellos. Se incautaron 248 dosis de cocaína, 50 dosis de marihuana, dinero, un automóvil, una motocicleta de 150 cc y diversos elementos de interés para la causa con la ayuda de la división K-9.

La FPA detuvo en Arroyito a una banda de 4 amigos que vendían drogas

Los integrantes de la banda utilizaban la modalidad de “punto de expendio”, logrando cerrar tres, y también la modalidad “delivery”. Uno de los domicilios allanados se encontraba frente a la plaza Mosconi.

La FPA detuvo en Arroyito a una banda de 4 amigos que vendían drogas

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco dispuso el traslado de los investigados a sede judicial, junto con todo el material secuestrado, por infracción a la Ley de Estupefacientes.