La fiesta de la Dulce Ciudad del País en Arroyito será el 13, 14 y 15 de febrero

El Gobierno Municipal de la ciudad de Arroyito ya había confirmado la realización de la 4° Edición Nacional de un clásico de nuestra ciudad “La Fiesta de la Dulce Ciudad del País”. Es la 9° Edición a Nivel Provincial.

En esta oportunidad será en la Costanera del Río Xanaes los días 13, 14 y 15 de febrero, aunque todavía no se ha confirmado ni adelantado ninguno de los artistas que se subirán al escenario.

PRIMER CAMPEONATO DE COOKIES

Una de las primeras sorpresas que aparecen en la fiesta es el Primer Campeonato de Cookies del país, podríamos decir que se busca el primer Campeón de Cookies Argentino. El cierre de inscripción será el 10 de enero de 2026.

Crumbl Cookies.

Para participar cabe destacar que existen categorías: Clásica, Creativa/Gourmet y Saludable. El requisito especial de todas las recetas, es que deben incluir al menos un ingrediente representativo de Arroyito.

No tiene costo la inscripción, la competencia será totalmente gratuita y la evaluación será a través de un jurado de expertos que evaluará sabor, textura, presentación y originalidad en una cata a ciegas

INSCRIBITE EN EL LINK. o dejar tu consulta afiestanacionaldulceciudad@gmail.com