La 4° fecha de la Liga Profesional tuvo en cancha a Ignacio Abraham, Julián Mavilla y Augusto Schott

Ignacio Abraham fue titular en Banfield ante Belgrano y tuvo participación en el gol del Taladro. En el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025, Belgrano se impuso 2-1 ante Banfield en el Gigante de Alberdi y se afirma como el segundo en la Zona A. Los de Ricardo Zielinski llegaron al gol por medio de Gabriel Compagnucci y Lucas Zelarayán, la gran figura de la noche, mientras que el conjunto de Pedro Troglio descontó con el tanto de Mauro Méndez en el segundo tiempo.

En el mismo partido Julián Mavilla ingresó en Belgrano, el de Arroyito volvió a ser una buena alternativa ofensiva para los de Alberdi y no escatimó en esfuerzo a la hora de dar una mano en la parte defensiva.

El celeste volverá a jugar el viernes, desde las 15.30, el “Pirata” visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en un duelo que será televisado por TNT Sports Premium. Mientras que Banfield recibirá a Estudiantes en el Lencho, el domingo 17 de agosto a las 16:15 hs.

Augusto Schott

Augusto Schott fue titular en la derrota de Talleres ante Lanús por la Fecha 4 de la Zona B en el Clausura. Jugó todo el partido como volante por derecha y con mucha llegada al área rival y tuvo una que le contuvo el ex arquero de Belgrano Nahuel Lozada.

Lanús se hizo fuerte en La Fortaleza, confirmó su buen andar y le ganó 1-0 con gol de Rodrigo Castillo sobre el final del primer tiempo. Los de Carlos Tevez recibirán en el Kempes a San Martín (SJ) el lunes 18 a las 21. El equipo de Barrio Jardín suma 4 unidades y será una final por la permanencia.