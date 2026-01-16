El Área de Cultura, informa que los bailarines Juliana Acosta y Santiago Avendaño Ciancia clasificaron a la instancia final del Pre Cosquín, tras una destacada participación en la segunda ronda del certamen, desarrollada los días 5 y 6 de enero.

La pareja logró el pase a la final, que se realizará los días 17 y 18 de enero, consolidando un recorrido construido con compromiso, constancia y un profundo amor por la danza.

Los bailarines destacaron especialmente el trabajo de su preparador Emanuel Kluczkiewicz y de la profesora Natalia Molineris, por su guía, exigencia y confianza, así como también la colaboración constante de Carlos Avendaño.

El Municipio puso en valor el acompañamiento de la Academia Martín Miguel de Güemes de la ciudad, por su incondicional respaldo para que estos bailarines pudieran estar presentes en una competencia de tanta relevancia.