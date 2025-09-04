Julián Vignolo, el futbolista de Arroyito del momento, ya tuvo dos citaciones en su nuevo equipo

El deportista de nuestra ciudad vive un gran presente en el futbol francés tras dos citaciones durante el fin de semana en el Toulouse. En Racing de Córdoba disputó 36 partidos, uno por Copa Argentina; en los que convirtió 6 goles y repartió 3 asistencias.

Sus actuaciones fueron decisivas para consolidarse como una de las promesas más atractivas de la categoría, la primera nacional. Su transferencia fue por 1.750.000 dólares brutos, lo que le deja a Racing 815.000 dólares limpios, correspondientes al 80% del pase vendido. A su vez, la institución conserva el 20% de una futura venta, lo que le permitirá ingresar más dinero en caso de que el delantero sea transferido nuevamente.

Julián Vignolo en un entrenamiento en el Toulouse. (Prensa FC Toulouse).

El atacante que viene de una dinastía de futbolistas que en el pasado y en el presente se destacaron y se destacan en el fútbol regional decía “la verdad que me recibieron muy bien todos, me han hecho sentir muy cómodo y yo ahora debo devolverles estas atenciones desde adentro de la cancha” comenta respecto a su arribo al viejo mundo hace dos semanas.

Vignolo usará la 7 en el equipo francés (Foto: Prensa Toulouse).

Agregó “llegué acá pero no voy a relajar, quiero seguir aprendiendo y voy a trabajar para ganarme un lugar en el equipo” aseguraba el delantero que ya estuvo citado en la segunda y la tercera fecha de la competencia doméstica, apenas pisó suelo gallo. En la fecha 2 hizo su primera aparición como visitante ante el Stade Brestois y el pasado domingo nada más y nada menos que ante el PSG.

La próxima fecha tendrá a su equipo jugando ante el Lille en condición de visita, uno de los equipos que siempre pelea arriba en la Ligue 1 “tengo muchas ganas de jugar, esperemos que pronto pueda empezar a sumar minutos, la ilusión está y la disposición también” por último soslayo “quiero agradecer a todos los que me apoyaron y formaron parte de esto, la verdad estoy muy agredido y la verdad que me hicieron sentir cómodo”.