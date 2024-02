Julián Vignolo de Arroyito debutó en la primera de Racing de Córdoba

De familia futbolera por tradición, su padre actual entrenador del Club 8 de Diciembre de Villa Concepción y sus tíos defendieron varias camisetas de los equipos de nuestro fútbol regional, Julián hace tiempo es una de las apuestas del club de Nueva Italia que lo reclutó a fines del 2021 y luego de ser uno de los goleadores de la categoría 2006 en la liga local y el Regional Juvenil Amateur se ganó un lugar para entrenar y hasta concentrar con 16 años con el plantel profesional.

Julián Vignolo Racing de Córdoba Foto: Prensa Racing Córdoba

De pasado en las formativas de El Trébol de El Tío, Deportivo El Trébol de esa localidad, el Cultural Arroyito y el Sportivo 24 de Septiembre de nuestra ciudad. Vignolo no disimula su alegría por el gran objetivo cumplido que relata el momento de saltar al campo diciendo “la sensación es de felicidad si bien el resultado no acompaño, pero disfruté, fue algo muy lindo que toda la vida soñé” en cuanto al momento que fue elegido para ingresar comenta “cuando me llama el técnico y empiezo a correr para donde estaba él se me cruzaron años de trabajo y pensaba que estaba por cumplir un gran objetivo”.

Julián Vignolo en Racing de Córdoba Foto: Facebook Personal

Racing de Córdoba cayó ante Agropecuario en el Sancho por 3-1 en el debut de “La Academia” de local en el torneo. El equipo albiceleste se puso en ventaja con gol de Bruno Nasta, pero “El Sojero” le dio vuelta con tantos de Alejo Montero, Rodrigo Mosqueira y Enzo Silcan. Fue la segunda fecha del Torneo de Primera Nacional, allí Julián Vignolo ingresó los últimos 10 minutos del juego, también entre los relevos estuvo el futbolista de El Tío Juan Cruz Arguello. El lunes el rival será All Boys en Floresta.