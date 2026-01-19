Vía Arroyito

Julián Vignolo anotó su primer gol en el Toulouse de Francia

El delantero de Arroyito se afianza el fútbol del viejo mundo.

Hugo Schiavoni

19 de enero de 2026,

Por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia, el Toulouse venció por 5 a 1 como local ante Niza, a los cinco minutos de su ingreso, Vignolo facturó el quinto gol del Toulouse desde su llegada a Francia.

El delantero cordobés de 19 años, surgido en Racing de Córdoba, había sido titular entre semana por la Copa del país galo.

Toulouse en el séptimo lugar de la tabla, a 4 puntos de Lyon, el que estaría clasificándose para la UEFA Conference League. Todo, gracias a una goleada marcada por la influencia de los chicos argentinos.

El atacante convirtió en un partido correspondiente a la fecha 18 del certamen francés. El triunfo del conjunto violeta tuvo un marcado sello sudamericano: el argentino Santiago Hidalgo fue una de las grandes figuras con un doblete, mientras que el venezolano Cristian Cásseres también se hizo presente en el marcador.

Con el 7 en la espalda, le alcanzaron apenas cinco minutos para su logro personal; consiguió su primer gol en el club, y de una linda manera: con su tranco de 1,85 metros, capturó la pelota en tres cuartos de cancha y condujo desde la derecha hasta la medialuna, donde ejecutó un zurdazo bajo, cruzado, esquinado e imposible para Dupé.

