Julián Vignolo anotó su primer gol en el Toulouse de Francia

Por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia, el Toulouse venció por 5 a 1 como local ante Niza, a los cinco minutos de su ingreso, Vignolo facturó el quinto gol del Toulouse desde su llegada a Francia.

El delantero cordobés de 19 años, surgido en Racing de Córdoba, había sido titular entre semana por la Copa del país galo.

Toulouse en el séptimo lugar de la tabla, a 4 puntos de Lyon, el que estaría clasificándose para la UEFA Conference League. Todo, gracias a una goleada marcada por la influencia de los chicos argentinos.

El atacante convirtió en un partido correspondiente a la fecha 18 del certamen francés. El triunfo del conjunto violeta tuvo un marcado sello sudamericano: el argentino Santiago Hidalgo fue una de las grandes figuras con un doblete, mientras que el venezolano Cristian Cásseres también se hizo presente en el marcador.

Con el 7 en la espalda, le alcanzaron apenas cinco minutos para su logro personal; consiguió su primer gol en el club, y de una linda manera: con su tranco de 1,85 metros, capturó la pelota en tres cuartos de cancha y condujo desde la derecha hasta la medialuna, donde ejecutó un zurdazo bajo, cruzado, esquinado e imposible para Dupé.