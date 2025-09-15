Julián Mavilla fue titular en el empate de Belgrano ante San Martín de San Juan

Belgrano y San Martín (SJ) igualaron 0-0 en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, el primer encuentro correspondiente a la jornada de duelos interzonales.

La sede del mismo fue el Gigante de Alberdi y contó con chances para ambos protagonistas y en especial para el dueño de casa, con el Pirata quedándose con el sabor amargo de no poder vencer la resistencia de Borgogno, guardameta nacido en San Francisco. El futbolista de nuestra ciudad cumplió en lo que fue su primer juego desde el arranque en la Liga desde que llegó al celeste.

Belgrano recibió a San Martín de San Juan en el Gigante de Alberdi. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Julián permaneció en cancha todo el encuentro y mostró el despliegue habitual en el equipo de Alberdi. Participó activamente en la ofensiva del equipo pirata y al cierre del encuentro tras un remate de larga distancia que se fue cerca del arco sanjuanino generó una situación de gol.

También en la primera parte Julián Mavilla avanzó por izquierda y puso un buen centro rasante para el atacante Franco Jara, que remató desviado desde el área chica.

Con la igualdad, Belgrano quedó en el noveno puesto de la zona A, con nueve unidades y a una de la clasificación. El miércoles 15 desde las 18 hs. se mide ante Newell’s, por los Cuartos de Final de Copa Argentina. Luego irá ante Barracas el próximo lunes 22 de septiembre a las 21:00 horas