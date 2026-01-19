Jeremías Márquez subió al podio en el Festival Nacional de Malambo en Laborde

Durante el fin de semana del 11 al 17 de enero del 2026 en la localidad de Laborde, se llevó a cabo al edición 58 del Festival Nacional de Malambo donde se reúnen los grandes de la especialidad.

Jeremías Márquez de Arroyito subió al podio en el Festival Nacional de Malambo el Laborde

En la oportunidad, Arroyito estuvo representado en malambo por Jeremías Márquez alumno de la Escuela Municipal de Danza Folclórica Argentina, parte de la Delegación Córdoba, y que con 10 años brilló en el escenario mayor.

Jere obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en la categoría Malambo Menor lo que constituye un hecho histórico para la ciudad de Arroyito y de la Cultura, de la mano de su profesor Maximiliano Astudillo, gran pilar en este logro.