Javier Novara: “no tengo dudas de que la gente acompañó en las urnas a Benedetti por la gestión”

Café de por medio, Vía Arroyito dialogó con un referente de la UCR en Arroyito y además Coordinador de Gabinete del actual gobierno Javier Novara, que analizó la situación política de Arroyito y la región y además del actual intendente Gustavo Benedetti.

El Ex concejal comentó respecto a la victoria en las urnas del intendente reelecto “es un triunfo importantísimo de alguien, como uno siempre dice, que empezó de la nada, no tuvo ningún padrino político para arrancar y eso es muy meritorio. Después de esta elección es sin dudas, el dirigente político más importante de la ciudad. Es un tipo incansable en el trabajo que casi no hay, hay que seguir trabajando porque la elección fue muy buena pero hay gente que no nos ha votado y que trabajar en eso”.

El voto en blanco es casi siempre un síntoma de la situación y esto decía Novara “creo que hay un contagio de un desinterés nacional que viene apoyado por los grandes medios de comunicación, los políticos le dan las herramientas, si bien en Arroyito hubo un alto porcentaje de votación, nosotros creemos que la boleta única es complicada para un montón de gente al votar, tanto para un lado o para el otro se han equivocado”.

Sobre la UCR en Arroyito y la relación con Benedetti, dijo “nadie puede discutir el radicalismo de Benedetti, sacó al radicalismo del ocaso de la pérdida del 91 allá en el 2003, ni más ni menos que él, que lo llevó al triunfo en los primeros planos locales que después por diferencias dirigenciales y otras cuestiones que pasaron, tuvo que optar por buscar otra fuerza para gobernar, pero siempre lo hizo siempre haciéndolo por la ciudad, igual para mí, nadie va a discutir mi radicalismo, desde que nacimos en esto. El Radicalismo tiene que repensar en no expulsar a gente que hoy tiene un gran apoyo popular en base a un trabajo de gestión que ha sido premiada, no tengo dudas que la gente acompañó a Benedetti por su gestión,por su trabajo y por lograr puertas abiertas para Arroyito”.

Gustavo Benedetti intendente y Javier Novara Coord. Gabinete Arroyito

“Prometieron muchas cosas en Arroyito y las van a tener que cumplir, y la elección en Arroyito en el contexto departamental y en el provincial es muy importante para el triunfo del Gobernador Llaryora. El radicalismo local, tendrá que hacer un mea culpa para adentro, yo ya dije lo que tenía que decir, hay que mirar para adelante”.

El intendente Gustavo Benedetti anunció que habrá cambios en el Gabinete y que no esperará a fin de año sino que los hará antes “si vienen los cambios, me parece bien adelantarlos y no esperar al fin del mandato, ganar un par de meses. Habrá cambios y el que lo decide es él y nosotros veremos si seguimos, algunos seguirán y otros se irán, nadie es imprescindible”.

Respecto a lo que se plantearía dentro de 4 años, agregó “no se si el intendente va a armar un candidato, Gustavo no puede ser candidato dentro de 4 años, el que este mejor de toda la gente, el que tenga el mayor apoyo de la gente, habrá que ayudarlo, veremos quien es, seguro habrá mas de uno anotado con pretensiones. El voto de la gente no es fácil transmitirlo de uno a otro, hay que ganárselo, y sin dudas que Benedetti acompañará a quien este más formado, seguir con una gestión en el tiempo con una linea, pero por supuesto con el candidato”.

Sobre la consulta de si podría ser el sucesor, dijo “siempre he acompañado, pero en este momento no iría como candidato, para ser intendente de Arroyito hay que reunir una serie de condiciones, no basta con el conocimiento, el tiempo, las ganas, yo siempre lo he acompañado, en las buenas y en las malas, siempre le ha tocado mas buenas que malas. Siempre en el radicalismo, acá no se permitió las internas para haber podido medir al mejor candidato, no se dio por primera vez en la historia de la UCR. Hay muchos radicales que han acompañado a Benedetti”.

Sobre la UCR en la provincia fue tajante “me parece que el radicalismo en la provincia se ha equivocado en la elección de candidato, Luis Juez para mi es un dirigente nefasto y que destruye cada día mas la institución, lo papelonezco de hablar de cosas que no tiene sentido y no aceptar una derrota, creo que lo ha perjudicado a De Loredo y ojala que no lo siga perjudicando, y ojala que el radicalismo lo deje de lado para que la UCR tenga un candidato propio como tiene que ser para el futuro armado provincial”.

“Cuando llegas a ser intendente tenes que entender que la camiseta hay que sacársela, vos tenes que gobernar para radicales, peronistas, comunistas, macristas, cristinistas, el intendente tiene que tomar decisiones que le hagan bien a la ciudad, una puerta abierta con otro partido le permite a la ciudad tener una obra necesaria para Arroyito. Para Arroyito se vienen buenos tiempos”.